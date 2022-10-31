6縣市豪雨特報 宜蘭西帽山29日以來累積雨量逾千毫米

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天發布豪雨特報，宜蘭防超大豪雨北北基、花東防豪雨，自29日至今，宜蘭西帽山累積雨量已達1113.5毫米。氣象專家吳德榮表示，東北季風及颱風奈格外圍環流共伴，迎風面防劇烈降雨。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，花蓮縣山區及基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生，花蓮地區並有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以宜蘭縣南澳鄉西帽山272毫米最多，台北市擎天崗也達194毫米；若自29日零時起至今，累積雨量最多處同樣也是宜蘭縣西帽山，達1113.5毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，「輕颱奈格」在呂宋島西方海面逐漸轉北，未來再轉向偏西、減弱遠離；無發布「颱風警報」的機會；但其對台的威脅未減輕。受其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，迎風面的「劇烈降雨」為最大的威脅，應嚴加防範。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受「共伴效應」影響，北部、東半部應慎防「致災性」的大量降雨，及其所可能導致的坍方、落石及土石流；更因「奈格颱風」外圍雲系移入，中南部亦有局部雨、山區較明顯；全台雲量多，白天偏涼。

吳德榮提到，明天持續受「共伴效應」影響，迎風面北部、東半部仍應防範局部性「劇烈降雨」，中南部天氣好轉，今明兩天沿海地區應注意強陣風；11月2日迎風面雨勢略減緩，仍應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，11月3、4日「奈格」減弱遠離，受東北季風影響，迎風面有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有「劇烈降雨」，中南部大都多雲時晴，氣溫略升；11月5、6日北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲，氣溫略降。（編輯：張銘坤）1111031

根據氣象局網站，29日零時起至31日上午8時，累積雨量最多處是宜蘭縣西帽山，達1113.5毫米。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）