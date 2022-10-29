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吳德榮：颱風奈格與東北季風雙重影響 迎風面防劇烈降雨

2022/10/29 09:29（10/29 10:24 更新）
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颱風奈格路徑變化大。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風奈格路徑變化大。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮說，颱風奈格是否會發布警報根本不是重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的「劇烈降雨」，才是最大的威脅。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格29日凌晨2時的中心位置在北緯13.6度，東經123.6度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑 150公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱奈格通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置及之後的行徑有很大的「不確定性」。

吳德榮說，奈格行徑若在潛勢預測路徑上或西側北轉，則無「颱風警報」的條件，若在潛勢預測路徑東側北轉，強度會減弱，亦未必能符合「颱風警報」的條件。

吳德榮指出，奈格無論是否發布警報，本來就不是重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的劇烈降雨，才是最大的威脅。

天氣方面，吳德榮表示，今天迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部雨，東北部、大台北山區及北海岸雨勢大，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10月30至11月1日東北季風及奈格外圍環流影響，迎風面北部、東半部有「劇烈降雨」的機率，發生的位置與前2波高度重疊，會帶來多少雨量，仍有「不確定性」，應特別注意氣象局的即時訊息，沿海地區應注意較強陣風。

吳德榮說，11月2至11月4日受仍東北季風影響，北部、東半部有局部雨，明天至11月4日，中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部雨的機率。（編輯：李錫璋）1111029

根據中央氣象局觀測，颱風奈格28日上午8時的中心位置在北緯 13.7 度，東經 122.3 度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據中央氣象局觀測，颱風奈格28日上午8時的中心位置在北緯 13.7 度，東經 122.3 度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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颱風奈格路徑變化大 東北季風增強桃園以北有雨