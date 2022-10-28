颱風奈格恐豪雨 太平山29日中午起預警性休園

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因應颱風奈格可能來襲，太平山國家森林遊樂區28日表示，29日中午起預警性休園，當天遊客只出不進，預計休園至31日。（羅東林區管理處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月28日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）因應颱風奈格可能來襲，預估為北部及東部帶來局部豪大雨，太平山國家森林遊樂區今天表示，29日中午起預警性休園，當天遊客只出不進，預計休園至31日。

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羅東林區管理處發布新聞稿表示，太平山國家森林遊樂區聯外道路日前受颱風尼莎侵襲，造成台7線、台7甲線、宜51線等嚴重坍塌，道路中斷，公路總局近日雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，考量太平山位處偏遠山區及旅遊安全，園區明天中午起預警性休園，當天遊客只出不進。

羅東林管處指出，初步預計休園至31日，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方勘查災害及環境整備，再滾動式調整，請民眾隨時關注太平山官網訊息，也提醒民眾颱風期間減少戶外活動。（編輯：唐聲揚）1111028