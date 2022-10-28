更多編輯台推薦新聞：
Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語
科技

Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

颱風奈格恐豪雨 太平山29日中午起預警性休園

2022/10/28 12:03（10/28 13:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因應颱風奈格可能來襲，太平山國家森林遊樂區28日表示，29日中午起預警性休園，當天遊客只出不進，預計休園至31日。（羅東林區管理處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月28日
因應颱風奈格可能來襲，太平山國家森林遊樂區28日表示，29日中午起預警性休園，當天遊客只出不進，預計休園至31日。（羅東林區管理處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）因應颱風奈格可能來襲，預估為北部及東部帶來局部豪大雨，太平山國家森林遊樂區今天表示，29日中午起預警性休園，當天遊客只出不進，預計休園至31日。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅東林區管理處發布新聞稿表示，太平山國家森林遊樂區聯外道路日前受颱風尼莎侵襲，造成台7線、台7甲線、宜51線等嚴重坍塌，道路中斷，公路總局近日雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，考量太平山位處偏遠山區及旅遊安全，園區明天中午起預警性休園，當天遊客只出不進。

羅東林管處指出，初步預計休園至31日，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方勘查災害及環境整備，再滾動式調整，請民眾隨時關注太平山官網訊息，也提醒民眾颱風期間減少戶外活動。（編輯：唐聲揚）1111028

延伸閱讀
颱風奈格不確定性大 氣象局：北轉位置影響下週天氣颱風奈格估將北轉不排除發海警 28日起北部東部防雨關水門致車泡水 法界：若未給適當移車時間市府應賠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族