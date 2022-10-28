颱風奈格不確定性大 氣象局：北轉位置影響下週天氣

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氣象局說，颱風奈格清晨2時位於鵝鑾鼻東南方1530公里的海面上，未來將先以西北西的方向朝呂宋島接近，之後逐漸北轉。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社台北28日電）氣象局表示，今天東北風增強，迎風面水氣變多，桃園以北及東半部地區降雨機率增加，會有些局部短暫陣雨，新竹以南則維持多雲到晴。

中央氣象局說，早晚偏涼，各地低溫約攝氏21、22度，白天北部、東北部及東部雲多下雨關係，高溫稍微下降，大約在25到27度，其他地方高溫仍有28到30度，中南部日夜溫差較大，請留意溫度變化適時增減衣物。

氣象局指出，東北風增強，桃園至台南，東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風；東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請多加留意。

至於輕度颱風「奈格」，氣象局說，清晨2時位於鵝鑾鼻東南方1530公里的海面上，未來將先以西北西的方向朝呂宋島接近，之後逐漸北轉，北轉的位置會對下週台灣的天氣有不同程度的影響，此部分不確定性相當大，請留意接下來最新的天氣預報。（編輯：李錫璋）1111028

輕颱奈格持續向西移動，氣象局預估30、31日通過呂宋島到南海後北轉，氣象局不排除針對台灣發布海上颱警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）