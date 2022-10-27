颱風奈格生成 北轉路徑更偏向台灣

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氣象局27日發布輕颱奈格生成訊息，預估將在呂宋島一帶北轉，但資料顯示方向可能更往台灣靠近；降雨以北部、東半部為主。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天發布輕颱奈格生成訊息，預估將在呂宋島一帶北轉，但資料顯示方向可能更往台灣靠近；降雨以北部、東半部為主；奈格的路徑仍有不確定性，不排除會發布奈格的海上颱風警報。

中央氣象局今天上午發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今天上午8時增強為輕度颱風，編號第22號奈格（國際命名：Nalgae），預計將朝呂宋島一帶移動後北轉。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，目前預估奈格29日約在呂宋島附近，最新的資料可能會更往台灣靠近，現在預測從台灣東側北上的路徑機會最大，但也有資料顯示可能會往西進到南海。

張承傳說，目前奈格持續往菲律賓移動，還有增強的趨勢，但預估到了呂宋島一帶會減弱；奈格未來的路徑與行進速度有關，如果速度偏慢，有可能會距離台灣較近、或往南海方向移動，可能要等到29、30日才會比較明朗；在接近台灣的時間，不排除會發布海上颱風警報。

張承傳提到，目前觀察30日起一直到11月1日都以颱風影響為主，東北季風的強度不顯著，但影響的期間長度和範圍，仍要視颱風接近時的速度、方向而定，降雨區域仍以北部、東半部為主，中南部山區仍要留意有降雨的情況，若奈格路徑更靠近，則可能降雨區域會再廣大。（編輯：李錫璋）1111027