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颱風奈格估將北轉不排除發海警 28日起北部東部防雨

2022/10/27 18:01（10/27 18:57 更新）
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氣象局表示，輕颱奈格估30、31日通過呂宋島到南海後北轉，不排除發布海上警報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，輕颱奈格持續向西移動，預估30、31日通過呂宋島到南海後北轉，不排除發布海上颱風警報，11月1、2日是最接近台灣時間點；30日至11月2日間，北部、東半部防大雨。

根據中央氣象局颱風消息，輕颱奈格今天下午位置在鵝鑾鼻東南方1650公里海面上，以每小時15轉26公里速度，向西北西、朝呂宋島進行。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，目前資料預測30、31日奈格會通過呂宋島到南海後北轉，然而北轉的時間點仍有分歧，有可能剛過呂宋島就北轉，也可能會持續西行往南海移動。

張承傳說，奈格在接近呂宋島前有機會增強為中颱，之後因為地形破壞及海溫較低，強度會開始減弱，在台灣附近時會降為輕颱強度；若就現在的移動速度來看，可能會在29、30日達中颱，31日降為輕颱。

張承傳提醒，若依照目前的路徑預測，30日或31日有機會發布海上颱風警報，11月1、2日是最接近台灣的時間點，甚至不排除中心登陸的可能；由於路徑還有很大的不確定性，仍需要再觀察2天。

張承傳解釋，路徑會有這麼大的分歧，是由於目前奈格北方是太平洋高壓，由它主導颱風走向，但在30日至11月1日左右，北方高壓分為東、西2個部分，才讓奈格的行進方向出現分歧。

張承傳提醒，明天至30日白天東北風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，29、30日東北部地區並有較大雨勢發生；30日晚間起至11月2日因颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生，中南部山區有局部短暫陣雨。

張承傳說，預估奈格11月3日逐漸遠離，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳提到，明天東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島易有長浪發生；31日起中南部及澎湖亦有長浪發生。（編輯：陳政偉）1111027

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