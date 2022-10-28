颱風奈格有增強中颱趨勢 吳德榮：影響有待觀察

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（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象專家吳德榮今天說，颱風奈格有增強為中度颱風趨勢，路徑仍有很大的不確定性，北轉時間點對台灣的影響程度有很大區別，仍應密切觀察。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格今天上午8時的中心位置在北緯12.0度，東經128.3度，以每小時28公里速度，向西北西進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑120公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，奈格有增強為中颱的趨勢，模擬路徑大多通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置則有很大的不確定性。

吳德榮說，奈格行徑若近似潛勢預測路徑北轉、則在迎風面有大量降雨、威脅不小，若在潛勢預測路徑西側、愈偏西迴轉，則在迎風面雖仍有明顯降雨，但威脅愈減小，不過，影響時間拉長。

至於是否會符合發布颱風警報的條件，吳德榮認為目前言之過早，預報資料還在調整，應密切觀察。

天氣方面，吳德榮說，今天迎風面水氣略增，大台北及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲。北舒適南微熱、早晚涼，明天迎風面水氣多，桃園以北及東半部降雨更趨明顯，新竹以南仍為晴時多雲。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10月30日至11月2日東北季風及奈格外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部「劇烈降雨」的機率。

他指出，受影響的範圍及帶來多少雨量，將視其路徑而定。11月3日受東北季風影響，水氣多，北部、東半部仍有明顯降雨。10月30日至11月3日期間，中南部雲量偶爾增多、有局部雨的機率。（編輯：陳政偉）1111028

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）