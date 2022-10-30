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宜蘭山區防超大豪雨 大同鄉清水累積雨量439毫米

2022/10/30 15:55（10/30 16:45 更新）
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中央氣象局30日下午更新豪雨特報，宜蘭山區防超大豪雨，新北市山區也有局部豪雨發生。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局30日下午更新豪雨特報，宜蘭山區防超大豪雨，新北市山區也有局部豪雨發生。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北30日電）中央氣象局今天下午更新豪雨特報，宜蘭山區防超大豪雨，新北市山區也有局部豪雨發生；截至下午3時30分，累積雨量以宜蘭縣大同鄉清水439毫米最多。

氣象局更新豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨發生；基隆北海岸、台北市、宜蘭、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。

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超大豪雨地區為宜蘭縣；豪雨地區為新北市；大雨地區為基隆市、台北市、花蓮縣、台東縣（蘭嶼、綠島）。

根據氣象局網站，今天截至下午3時30分，累積雨量以宜蘭縣大同鄉清水439毫米最多，累積雨量前10名中有7處在宜蘭，其他3處在新北、基隆；新北市以平溪區195毫米最多、基隆市七堵區達154.5毫米。（編輯：管中維）1111030

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