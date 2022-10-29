颱風奈格外圍環流帶來降雨 台7線再度路基流失

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交通部公路總局指出，因奈格颱風外圍環流影響，台7線災害路段持續降雨，29日再次造成台7線81K+200回頭灣路基流失長約50公尺，因降雨仍持續，搶修工作也更加嚴峻。（公路總局提供）中央社記者余曉涵傳真111年10月29日

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（中央社記者余曉涵台北29日電）颱風奈格外圍環流加上東北季風影響，宜蘭縣出現連日降雨，公路總局表示，今天台7線81K+200回頭灣路基流失長約50公尺。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，北橫公路台7線65K~85.5K（明池~百韜橋）路段，16日受颱風尼莎環流及東北季風共伴連續強降雨影響，台7線74.7K、81.6K、83K、84.1K等路段路基流失長達330公尺及多處邊坡坍方。

經公路總局第四區養護工程處及所屬獨立山工務段迅速調派大量機具及搶修人員，並滾動檢討及調整搶修策略，現場雖受地形險峻，又面臨落石及部分路基持續坍滑的嚴苛環境，搶修工作已進行至路面整修及護欄佈設，原預定10月31日搶通。

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公路總局指出，但這次受颱風奈格外圍環流影響，災害路段持續降雨，今天再度造成台7線81K+200回頭灣路基流失長約50公尺，因降雨持續中，搶修工作更加嚴峻。

公路總局指出，因災害路段整體道路及邊坡皆處不穩定狀態，為確保搶修團隊安全，若現地雨勢持續有強降雨將暫停搶修，且災區路段已有擴災情形，依氣象情資颱風環流及東北季風影響雨勢至11月2日較為趨緩，初估搶通待明天進一步測量及搶修策略擬訂後公布。（編輯：張芷瑄）1111029