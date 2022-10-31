颱風與季風共伴效應增強 北東須防局部豪大雨

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（中央社台北31日電）中央氣象局表示，今天颱風外圍環流影響及東北季風增強，迎風面雨勢持續增大、各地降雨機率提高；北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

其中在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部地區也會有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東北部天氣將稍涼，新竹以北及宜蘭整天氣溫約在攝氏23到25度之間，其他地區早晚偏涼，低溫約21至24度，白天高溫將略為下降，約27到30度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意氣溫的變化，適時增減衣物。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；台灣各沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊作業或活動請特別注意安全。

第22號輕度颱風「奈格」，31日清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南西方790公里之海面上，向北轉北北西移動，來到東沙島海面後，將轉向偏西趨向華南沿岸或海南島方向移動，請留意氣象局對此颱風的最新預報。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受颱風外圍環流及東北季風增強影響，全台各地風速強，擴散條件良好，且降雨機率大，空氣品質多為良好等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111031

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）