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颱風及東北季風共伴 11/1前北部、東北部防局部豪大雨

2022/10/30 17:44（10/30 17:55 更新）
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颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東北部11月1日前降雨顯著。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局表示，颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東北部今天至11月1日前降雨顯著；北部、東北部未來一週偏濕涼，中南部在後半週則有機會見到陽光。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，未來一週主要都是東北季風影響的天氣型態；明天至11月1日仍然會有颱風奈格外圍環流與東北季風共伴，降雨最為顯著。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉464毫米最多；若統計29日凌晨0時起至今天下午5時，累積雨量則是宜蘭縣南澳鄉西德山771毫米最多。

曾昭誠提醒，明天至11月1日北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區（宜蘭）有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生；中南部地區有局部短暫陣雨。

曾昭誠表示，預計11月2日台灣脫離颱風奈格的影響，但北部、東半部地區及恆春半島仍有局部大雨發生；中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；11月3日東北季風再減弱，迎風面降雨減緩，北部、東半部還是會有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴。

曾昭誠指出，11月4日東北季風會再增強，並持續影響到下週末，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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氣溫方面，曾昭誠提到，明天至11月2日北部、東北部因為一直下雨，整天溫度約在攝氏21至24度左右，中南部白天高溫27至29度、低溫21至23度；11月3日各地稍微回溫，但11月4日東北季風再增強，迎風面北部、東半部整天約21至24度，中南部地區影響較小，高溫可回到30度左右。

曾昭誠指出，目前颱風奈格位置約在鵝鑾鼻南南西方770公里海面上，接下來會往北靠近東沙島後再轉向海南島，預估強度可能達輕颱上限，在接近陸地之前可能就會迅速減弱；未來一週台灣主要都是東北季風影響的環境，目前暫時沒有其他熱帶系統發展的跡象。（編輯：張雅淨）1111030

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