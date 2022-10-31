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颱風共伴季風北東須防豪雨 31日全台停班停課一覽【不斷更新】

2022/10/31 11:18（10/31 11:59 更新）
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中央氣象局表示，31日颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖為台北市內湖科技園區街頭的民眾中午撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，31日颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖為台北市內湖科技園區街頭的民眾中午撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）中央氣象局表示，今天颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率。截至上午10時30分，以宜蘭西帽山累積雨量416毫米最多，累積雨量前10名中有8處都位於宜蘭。中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。

全台31日停班停課資訊整理如下：

基隆市｜正常上班、正常上課
台北市｜正常上班、正常上課
新北市｜正常上班、正常上課
桃園市｜正常上班、正常上課
新竹市｜正常上班、正常上課
新竹縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課
｜大同鄉四季國民小學英士分校上午10時起停止上班、停止上課。
｜南澳鄉澳花國民小學中午12時起停止上班、停止上課。
花蓮縣｜正常上班、正常上課
｜秀林鄉和平村中午12時30分起停止上班、停止上課。
台東縣｜正常上班、正常上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課
台中市｜正常上班、正常上課
彰化縣｜正常上班、正常上課
雲林縣｜正常上班、正常上課
南投縣｜正常上班、正常上課

嘉義市｜正常上班、正常上課
嘉義縣｜正常上班、正常上課
台南市｜正常上班、正常上課
高雄市｜正常上班、正常上課
屏東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課
連江縣｜正常上班、正常上課
金門縣｜正常上班、正常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。

氣象局31日上午更新11縣市豪、大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局31日上午更新11縣市豪、大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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