颱風共伴季風北東須防豪雨 31日全台停班停課一覽【不斷更新】

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中央氣象局表示，31日颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率。圖為台北市內湖科技園區街頭的民眾中午撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）中央氣象局表示，今天颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率。截至上午10時30分，以宜蘭西帽山累積雨量416毫米最多，累積雨量前10名中有8處都位於宜蘭。中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。

全台31日停班停課資訊整理如下：

基隆市｜正常上班、正常上課

台北市｜正常上班、正常上課

新北市｜正常上班、正常上課

桃園市｜正常上班、正常上課

新竹市｜正常上班、正常上課

新竹縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課

｜大同鄉四季國民小學英士分校上午10時起停止上班、停止上課。

｜南澳鄉澳花國民小學中午12時起停止上班、停止上課。

花蓮縣｜正常上班、正常上課

｜秀林鄉和平村中午12時30分起停止上班、停止上課。

台東縣｜正常上班、正常上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課

台中市｜正常上班、正常上課

彰化縣｜正常上班、正常上課

雲林縣｜正常上班、正常上課

南投縣｜正常上班、正常上課

嘉義市｜正常上班、正常上課

嘉義縣｜正常上班、正常上課

台南市｜正常上班、正常上課

高雄市｜正常上班、正常上課

屏東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課

連江縣｜正常上班、正常上課

金門縣｜正常上班、正常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。