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花蓮豪雨 省道台11甲線土石崩落封閉

2022/10/31 11:00（10/31 11:21 更新）
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受東北季風及颱風奈格外圍環流共伴影響，太魯閣國家公園內的燕子口步道31日預警性封閉。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日
受東北季風及颱風奈格外圍環流共伴影響，太魯閣國家公園內的燕子口步道31日預警性封閉。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）受東北季風及颱風奈格外圍環流共伴影響，花蓮雨不停，聯絡海岸與縱谷的省道台11甲線邊坡土石崩落、電線桿傾倒，雙向道路受阻；台11線33.9K處路樹倒塌，現場已由員警警戒管制。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，花蓮縣山區等地有局部大雨或豪雨發生，花蓮地區並有局部大雨發生，注意坍方、落石及溪水暴漲。

花蓮縣政府發布快訊表示，省道台11甲線光豐公路11.3K處，豪雨致邊坡土石崩落、電線桿傾倒，雙向道路受阻，目前已快速搶通中，請用路人避免行經此路段並改道。

另外，花東海岸公路台11線33.9K處，因豪雨導致路樹倒塌，現場放置三角錐警示，並由員警警戒管制。

太魯閣國家公園管理處表示，太魯閣國家公園內的燕子口步道也實施預警性封閉，封閉期間自今天起至11月1日止。（編輯：黃世雅）1111031

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