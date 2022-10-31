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11縣市豪雨特報 宜蘭西帽山累積雨量416毫米

2022/10/31 10:56（10/31 11:07 更新）
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氣象局31日上午更新11縣市豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局31日上午更新11縣市豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天上午更新11縣市豪雨特報，宜蘭山區防超大豪雨、台北山區防大豪雨，截至上午10時30分，以宜蘭西帽山累積雨量416毫米最多，累積雨量前10名中有8處都位於宜蘭。

中央氣象局上午更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，宜蘭縣平地及台北市山區亦有大豪雨發生。

基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生；台中以北山區及台東地區、恆春半島並有局部大雨發生，注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

超大豪雨地區為宜蘭縣；大豪雨地區為台北市；豪雨地區為基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣；大雨地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣。

根據氣象局網站，今天截至上午10時30分，宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量416毫米，累積雨量前10名中有8處都位於宜蘭；另外台北市擎天崗達241.5毫米，新北市瑞芳區235毫米。（編輯：張雅淨）1111031

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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