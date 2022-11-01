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台北宜蘭等7縣市防大雨 各地低溫探19度

2022/11/1 08:19（11/1 09:01 更新）
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中央氣象局指出，1日仍受到颱風外圍環流及東北季風影響，水氣偏多，宜蘭等7縣市防大雨。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，1日仍受到颱風外圍環流及東北季風影響，水氣偏多，宜蘭等7縣市防大雨。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）
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（中央社台北1日電）中央氣象局指出，今天仍受到颱風外圍環流及東北季風影響，水氣偏多，宜蘭等7縣市防大雨。氣溫方面，各地低溫為攝氏19至21度。

氣象局表示，今天仍受到颱風外圍環流及東北季風影響，水氣偏多，但整體降雨稍減緩些，範圍逐漸縮小，降雨主要在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島為主，局部雨勢仍較明顯、持續。

特別在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢更大，有大雨或豪雨發生的機會，其它地區雲量偏多，大多為多雲的天氣，偶爾也有零星降雨的情形。

氣象局清晨發布7縣市大雨特報，分別是宜蘭縣、台北市、基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣、屏東縣。

氣溫方面，各地普遍低溫落在19至21度間，白天高溫在新竹以北及宜蘭為21至23度，整日氣溫變化不大，感受濕涼，其它地區白天高溫回升到27到30度，早晚偏涼、白天則溫暖舒適。

氣象局指出，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地風速強，擴散條件良好，且降雨機率大，空氣品質多為「良好」至「普通」等級。

其中，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1111101

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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