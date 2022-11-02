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雙北基宜4縣市防大雨 早晚涼各地低溫探19度

2022/11/2 08:21（11/2 08:33 更新）
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中央氣象局指出，2日水氣偏多，台北、新北、基隆、宜蘭4縣市防大雨。圖為台北市中山區撐傘行人。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，2日水氣偏多，台北、新北、基隆、宜蘭4縣市防大雨。圖為台北市中山區撐傘行人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者2日電）中央氣象局指出，今天水氣偏多，迎風面的桃園以北及東半部降雨機率仍高，台北、新北、基隆、宜蘭4縣市防大雨；氣溫方面，早晚涼，各地低溫普遍在攝氏19至21度。

氣象局表示，今天東北季風逐漸減弱及颱風遠離，整體降雨減緩，氣溫回升，但水氣仍偏多，迎風面的桃園以北及東半部降雨機率仍高，為陰雨天氣，其中基隆北海岸及東北部降雨較持續，還是可能有局部大雨發生。

氣象局今天清晨發布台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等4縣大雨特報。

溫度方面，北台灣氣溫逐漸回升，桃園以北及宜蘭高溫為23到25度，其它地區約26到30度，白天較為溫暖舒適，不過早晚仍涼，各地低溫普遍在19至21度。

氣象局指出，東北風明顯偏強，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

其中，嘉義以北、東半部及澎湖、金門、馬祖沿海浪高可以來到3至5米；台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖也有長浪發生的機率。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風逐漸減弱，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部空品區以南位於下風處，稍易累積污染物。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1111102

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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