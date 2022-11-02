蘇花改中仁隧道部分路段積水、無照明 退水仍需3天

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蘇花改中仁隧道因連日大雨，湧水超過既有抽排水設施能量，造成南口機房及路面積水，公路總局10月31日緊急切離電力系統，目前南、北線共1.9公里無照明，搶修團隊仍在持續搶修中。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年11月2日

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）蘇花改中仁隧道因湧水量暴增，導致南口機房積水，公路總局2天前緊急切離電力系統，南、北線共1.9公里暫無照明。公路總局增派抽水機具，預計3天後能進入機房評估設備受損狀況。

公路總局第四區處養護工程處今天發布新聞稿指出，受颱風外圍及東北季風影響，中仁隧道湧水超過既有抽排水設施能量，10月31日晚間緊急切離電力系統，避免造成設備嚴重損失。

四工處指出，受影響路段為中仁隧道南下線152.3k至153.9k約1.6公里、北上線153.3至153.9k約0.6公里路段，共1.9公里車道暫時無照明，且路面有積水。

四工處金岳工務段長張芯瑋今天接受中央社記者採訪指出，湧水狀況經協調水利署第九河川局調派2部大型抽水機具、鄰近工務段支援7具15HP抽水機，加速抽排，且宜花地區降雨量趨緩，預計3天可退水。

至於後續復原規劃時程，張芯瑋說，仍須等到機房積水排除後，人員才能進場檢視高壓設備受損情形才能評估，目前短程供電正評估能否從鄰近機房接電，盡快恢復隧道內基本照明。

張芯瑋表示，無供電路段設有LED引導設備及臨時交通錐，因路面有積水，呼籲用路人行經時務必減速通過。（編輯：李亨山）1111102