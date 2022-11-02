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武陵地區人猴衝突 加強驅趕設防猴垃圾桶

2022/11/2 15:04（11/2 15:36 更新）
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台中市武陵地區人猴衝突不斷，自動相機拍攝遊客與獼猴衝突畫面。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日
台中市武陵地區人猴衝突不斷，自動相機拍攝遊客與獼猴衝突畫面。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）武陵山莊停車場日前發生獼猴傷人事件，東勢林管處針對脫序獼猴啟動捕捉工作。在人猴衝突熱點加強驅猴強度，建置防猴垃圾桶，加強取締違法餵食野生動物行為。

東勢林管處今天發布新聞稿指出，武陵地區有武陵國家森林遊樂區、雪霸國家公園、台灣櫻花鉤吻鮭野生動物保護區以及武陵農場等區域，是台灣著名的旅遊勝地。近年來因賞花、露營、登山等活動，遊客不當餵食野生動物，造成人猴衝突不斷，有民眾日前在武陵山莊遭獼猴咬傷。

東勢林管處、雪霸國家公園管理處、武陵農場以及台中市政府，今天在武陵地區召開跨機關會議，將共同聘請人力駐點驅離獼猴，宣導注意人猴相處距離，加強取締違法餵食野生動物行為，讓人猴間找到相處平衡點。

將宣導民眾在國家公園內餵食野生動物，將面臨新台幣3000元罰鍰，另也逐年規劃建置武陵地區防猴垃圾桶，防止獼猴翻取垃圾，降低人猴接觸機會。

東勢林管處呼籲民眾遊憩時，不餵食獼猴，減少食物露白機會，手持塑膠袋會讓獼猴聯想到食物的容器，民眾遇到獼猴靠近不挑釁，讓人猴維持適當相處距離，共享美好的山林風景。（編輯：郭諭儒）1111102

近年來因賞花、露營、登山等活動，遊客不當餵食野生動物，造成人猴衝突不斷，有民眾日前在武陵山莊遭獼猴咬傷；東勢林管處啟動脫序獼猴捕捉工作。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日
近年來因賞花、露營、登山等活動，遊客不當餵食野生動物，造成人猴衝突不斷，有民眾日前在武陵山莊遭獼猴咬傷；東勢林管處啟動脫序獼猴捕捉工作。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日
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