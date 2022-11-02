南方水氣北移宜蘭防豪雨 4日變冷北台灣低溫19度

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中央氣象局表示，3日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨增加，宜蘭可能有豪雨發生；4日起再降溫，北台灣約攝氏19至21度，整天偏涼冷。圖為民眾撐傘走在台北市士林區的街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局表示，明天南方水氣北移，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨增加，宜蘭可能有豪雨發生；4日起再降溫，北台灣約攝氏19至21度，整天偏涼冷，大台北及東半部地區有短暫雨。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生；連日降雨，山區注意坍方及落石。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，預估今晚北部、東北部雨勢仍會持續，明天南方雲系北移，水氣增多，宜蘭、大台北地區，基隆北海岸降雨勢可能加大，宜蘭可能有大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區仍有大雨；桃園以南的山區午後也會有短暫雨。

陳伊秀表示，4日南方雲系北移加上東北季風增強，5、6日東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍轉涼，大台北及東半部地區有短暫雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

陳伊秀說，7日起東北季風減弱，7日至9日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，陳伊秀指出，今天桃園以北、宜花地區高溫約23、25度，中南部約27至29度；明天溫度回升，北台灣低溫約21至24度，高溫約25至28度，中南部高溫可達29至31度。

陳伊秀提醒，4日起東北季風增強，5、6日持續影響，迎風面北部、東半部全天溫度約19至22度，預估最冷的時間點會是在6日清晨，但其他日低溫也僅有1度左右的差距，這3天都偏涼冷；預計7日東北季風減弱，會稍微回溫。（編輯：陳政偉）1111102