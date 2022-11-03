高鐵宣布維持量體溫 旅客若發燒將建議避免乘車

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（中央社記者余曉涵台北3日電）台灣高鐵今天表示，7日起列車折返清潔消毒等現行防疫措施將持續進行，且維持現有車站紅外線體溫量測儀設置及相關進站服務動線，若發燒者會勸導避免乘車。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心7日起「移除營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範」，但台灣高鐵防疫不打折，7日起列車折返清潔消毒、車站每小時消毒一次等現行防疫措施將持續進行，且維持現有車站紅外線體溫量測儀之設置及相關進站服務動線。

台灣高鐵說，但一旦偵測到旅客有發燒症狀，服務人員將向旅客宣導，應避免搭乘大眾運具。

台灣高鐵指出，旅客搭乘高鐵，自進入車站大廳、乘車至出站，仍請自備口罩並全程佩戴，高鐵各車站每小時即針對自動售票機、驗票閘門、電扶梯扶手及電梯按鈕等旅客較常接觸設備加強清潔消毒，每天營業結束後再進行車站全面消毒。

台灣高鐵說，列車在端點站進行折返清潔時，皆針對座椅餐盤、扶手、廁所等旅客較頻繁接觸之服務區域加強清消，行進間則針對車廂門按鈕、玄關把手、廁所把手等處以酒精擦拭消毒，收班後再以漂白水進行擦拭，提供旅客清新、乾淨、舒適的乘車環境。

台灣高鐵表示，高鐵車廂設有獨立空調系統，配置高效率的「循環換氣裝置」，在列車運行中及停靠時，不斷引進車廂外的新鮮空氣，於空調系統中經過兩道過濾程序後再進入車廂內，平均約7分鐘即可完成一次全車廂的空氣置換。（編輯：卞金峰）1111103