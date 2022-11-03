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東北季風增強4日轉濕涼 5日平地低溫19度

2022/11/3 17:35（11/3 22:24 更新）
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中央氣象局3日表示，4日東北季風再度增強，天氣將開始轉為溼涼。圖為3日傍晚台北捷運中山站周邊出遊人潮。中央社記者趙世勳攝 111年11月3日
中央氣象局3日表示，4日東北季風再度增強，天氣將開始轉為溼涼。圖為3日傍晚台北捷運中山站周邊出遊人潮。中央社記者趙世勳攝 111年11月3日
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（中央社記者張雄風台北3日電）中央氣象局今天表示，明天東北季風增強，天氣開始轉濕涼，桃園以北及東半部地區降雨較持續，中南部5日也會降溫有感，平地低溫約攝氏19度；7日起東北季風減弱，逐日回溫。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週天氣主要分兩部分，前半東北季風增強、水氣較多，各地偏濕涼；後段東北季風減弱，逐日回溫。

黃恩鴻進一步說明，明天起東北季風增強，中部以北及東北部天氣稍轉涼，5、6日東北季風影響，5日全台都有降溫的趨勢，北部高溫約20、21度，中部約22至24度，南部約26至28度，而全台低溫約19、20度；6日清晨各地仍然偏涼，中南部則是6日下半天開始回溫。

黃恩鴻提醒，今晚雲林至新竹沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有較強陣風；明天台南至桃園、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風；新北、基隆北海岸及東北部沿海空曠地區也有較強陣風。

降雨方面，黃恩鴻說，明天起至6日因東北季風加上南方雲系北移影響，北部地區及中南部、西半部山區有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；桃園以北及東半部地區降雨較持續，中南部平地還是有機會見到陽光。

黃恩鴻提到，預計7日起東北季風減弱，氣溫逐日緩升，9日北台灣也會回到較為舒適的溫度；7日至10日水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，目前觀察台灣附近的天氣系統以東北季風為主，目前暫時沒有觀察到有其他熱帶擾動發展的跡象。（編輯：管中維）1111103

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