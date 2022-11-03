兒福聯盟訂11月為反霸凌月 發起群眾募資計畫

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兒福聯盟與台灣太古可口可樂攜手推動反霸凌計畫，發起「襪！我們不一樣」反霸凌群眾募資計畫3日起至12月18日在網路募資平台上架，呼籲民眾支持響應，捐款所得將全數用於兒福聯盟反霸凌議題宣導。（台灣太古可口可樂提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月3日

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）兒福聯盟今天表示，調查發現近9成學生曾看過同學被排擠或嘲笑，今年將11月訂為「反霸凌襪子月」，並在挖貝平台上架「襪！我們不一樣」反霸凌群眾募資計畫，所得將用於宣導上。

兒童福利聯盟今天召開「反霸凌記者會」，發布最新「2022台灣校園微歧視與被霸凌特質調查」，結果發現近9成（87.6%）學生曾看過同學被排擠或是被嘲笑、超過3成（32.1%）兒少自己也有過微歧視的狀況。

最常被霸凌的特質為個性占59.7%、表現占41%，及長相占27.4%。此外，身材占24%。

兒福聯盟進一步分析發現，兒少因「不一樣」成為被霸凌的對象，近5成（47.3%）學生嘗試改變自己以符合大眾期待，近3成（29.3%）學生會隱藏自己的特點，6.7%的學生甚至會否定自己的特質，顯示當代兒少普遍缺乏不一樣的勇氣及尊重不同的能力，更因缺乏包容而加劇差異，甚至擴大成衝突。

兒福聯盟文教基金會執行長白麗芳並說，尊重多元的學校，發生校園霸凌的機率往往比較低，培養學生用涵容的態度出發，學習成為一個更好的未來公民，可進而減少校園霸凌或歧視的發生。

兒福聯盟今年特地將11月訂為「反霸凌襪子月」，發起「襪！我們不一樣」活動，邀請全國國小、國中學校加入，從3日到30日，自由選擇一天，全校師生仿效英國反霸凌組織Anti-bullying Alliance發起的「奇怪襪子日」，一起穿上左右腳2隻不ㄧ樣的襪子到學校，展現自己的個性、響應反霸凌。

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除「襪！我們不一樣」校園活動，兒福聯盟並與台灣太古可口可樂攜手推動反霸凌計畫，發起「襪！我們不一樣」反霸凌群眾募資計畫（https://bit.ly/3DPH4xY），從11月3日起至12月18日於挖貝平台上架，呼籲民眾支持響應，捐款所得將全數用於兒福聯盟反霸凌議題宣導。

這次計畫共設計4款不同的襪子搭配不同的顏色、表情，象徵每個人不同的特質，將贈予支持群募計畫的民眾。（編輯：陳政偉）1111103