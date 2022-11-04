國門重啟後首個大型旅展登場 蔡總統：復甦會越來越快

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台北國際旅展（ITF）今天起一連4天登場，總統蔡英文說，國門已經在10月13日重啟，目前已有52團國際旅客來到台灣，「一團接著一團」，相信復甦腳步會越來越快。

台北國際旅展從今天到7日在台北南港展覽館舉行，今年以「永續」為主題，共有包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家地區，及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展。

蔡總統出席早上的開幕式並在致詞時說，今年台北國際旅展特別具有意義，因為是10月13日邊境解封後第一個國際旅展活動，很高興看到這麼多國內外單位、旅行社、航空公司等一起參展，這是國際旅遊重啟的重要象徵，「要好好把握這次交流機會」。

蔡總統說，過去兩年多來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中央和地方把握機會積極盤點各地特色觀光資源，和業界合作推出各種旅遊產品，並翻新、提升軟硬體設施。

蔡總統說，現在國門已經開放，國際旅客一團接著一團來，截至10月底已經有52團來到台灣，相信復甦腳步會越來越快，請所有業界朋友與政府一起繼續努力，把握這一波幾會，用品質和服擦亮台灣觀光，創造國內外旅遊更好發展，也為產業帶來更大商機。

交通部長王國材致詞時說，COVID-19疫情發生兩年多來，觀光業遭受重大影響，政府在疫情期間推動各項國旅方案，也輔導產業趁這段時間轉型，為10月13日國境開放奠定了厚實基礎。

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王國材表示，未來國際趨勢，觀光產品將以綠色環保、永續觀光為新思維，其中最重要就是觀光數位轉型，結合大數據等有效精準行銷，旅展是國內重要旅遊平台，讓台灣與世界接軌，也向全世界宣告台灣準備好了。

台灣觀光協會長葉菊蘭致詞時說，觀光是國家重要的戰略產業，現在全世界都積極爭取觀光客，根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）推估，未來10年亞太地區的觀光GDP每年將成長8.5%，這將帶動整個區域的經濟成長。因此，在重啟國門之後，如何提供旅遊趨勢和滿足旅客需求，不論是吸引國際旅客選擇造訪台灣，或是尋找出國或國內旅遊產品，各界都已摩拳擦掌、蓄勢待發。（編輯：管中維）1111104