疫後國門開 觀光局美國宣傳主打北台灣風情

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交通部觀光局駐紐約辦事處2日舉辦視訊導覽，以影片及簡報介紹台北101、九份等北台灣景點，在疫後時代爭取國際遊客回流。（截自觀光局駐紐約辦事處導覽）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年11月3日

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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）台灣逐步解除COVID-19大流行後的邊境管制，交通部觀光局駐紐約辦事處今天舉辦視訊導覽，重點介紹台北101、九份等北台灣景點，在疫後時代爭取國際遊客回流。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思致詞時說，台北在知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）2022年全球最佳旅遊勝地（Best in Travel 2022）中名列全球10大最佳旅遊城市之一，具備獨特文化、優美風光、現代都會生活及車程不到一小時就能到達的山城小街。

她表示，台灣自9月起恢復美、加等國公民入境免簽證待遇，10月起不再要求搭機前及落地後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測，入境檢疫措施一併取消，意味台灣對國際觀光客敞開大門。

溫佳思說，台灣溫泉美食嘉年華、回歸台北舉辦的台灣燈會等活動未來幾個月將陸續登場，「台灣已準備就緒，歡迎所有國際觀光客到訪」。

這場視訊導覽不只鎖定北台灣，講解人員還提及台灣治安良好，對穆斯林、同志族群友善，且是賞鳥天堂。觀光交通便利，從一日遊到深度旅遊選擇多樣；閩南、客家及原住民族構成兼容並蓄的文化；高山聳立並有海洋環繞，適合單車、健行等戶外活動。

台灣美食聞名於世，成為推廣旅遊賣點之一。講解人員強調可一次品嘗珍珠奶茶、雞排、烤香腸等小吃的夜市不可錯過，饕客也可參考米其林指南推薦的精緻美饌。

活動期間調查顯示，4成參與者曾造訪台灣，其餘沒有去過寶島，反映COVID-19疫情阻斷國際遊客赴台觀光近3年後潛在需求充沛。

視訊導覽以影片及簡報形式介紹台北101、大稻埕、象山、九份，並以台北101外型像竹子、風阻尼球重量相當於130隻大象等問題和參與者互動。

由於大稻埕、九份都能體驗台灣茶文化，活動特別邀請專人示範泡茶，期盼參與者透過螢幕欣賞，進而對赴台品茗產生興趣。

這項線上活動由觀光局駐紐約辦事處主辦，台北101、長榮航空擔任合作夥伴。導覽歷時90分鐘，並舉辦抽獎，其中一名參與者獲得由長榮航空提供的紐約台北來回機票。（編輯：馮昭）1111103