直擊東京羽田機場快速通關 免看小黃卡時間省一半

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日本11月起更新Visit Japan Web線上服務網頁，增加「快速檢疫通關」功能，入境旅客事先上傳資料完成檢疫手續後，抵達東京羽田機場時可憑審查完成的藍色畫面領取藍色手拿牌，前往快速通關專區。中央社記者吳家豪東京攝 111年11月3日

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（中央社記者吳家豪東京3日電）日本搶攻解封商機，11月啟用Visit Japan Web網頁的快速通關功能，取代MySOS App。中央社記者實地走訪東京羽田機場，發現快速通關僅需不到30分鐘，相較於正常流程現場審查小黃卡等資料可節省一半時間。

原本旅客在入境日本前可透過MySOS App事先完成檢疫手續，待入境時以App畫面取代書面審查。日本數位廳日前宣布Visit Japan Web網頁新增「快速檢疫通關」功能，適用於成田、羽田及關西等7座機場，MySOS將於11月14日停用退場。

記者赴東京之前，先在Visit Japan Web上傳檢疫資料，發現不如想像中簡單，有2大重點須留意。首先，在上傳護照照片審查時，曾因辨識失敗被退件數次，要求重新上傳，後來嘗試拉高照片亮度、凸顯文字，才登錄成功。

上傳疫苗接種證明小黃卡照片時也被多次退件，Visit Japan Web系統要求上傳資料須載明第1次到第3次接種疫苗的時間，如果小黃卡上沒寫與護照相同的英文姓名也無法通過審查。

等到成功登錄各項資料後，Visit Japan Web會顯示檢疫審查完成的藍色畫面及快速通關條碼，但光是每次上傳資料後都要花20到30分鐘，等待電子郵件說明審查結果，前前後後折騰近2小時。

記者搭乘的班機從台北松山機場出發，早上5時許已有不少國內線團客聚集，但國際線顯得相對冷清，以散客居多。飛往羽田的長榮班機約有一半空位，空服員認為，可能因為日本從10月11日開放自由行旅客以來，台日航班以桃園飛成田為主，台北飛羽田近期才陸續恢復，旅客數還沒回到以往水準。

抵達羽田機場後，機場通道兩側每隔2到3公尺就有工作人員，主動詢問旅客出示藍色畫面並給予藍色手拿牌，引導前往快速通關專區；專區大約有20個小型櫃檯可掃描條碼，接著再審查護照、提領及申報行李，從下飛機到通關完成僅需不到30分鐘。

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相較之下，沒有事先登錄檢疫資料取得藍色畫面的入境旅客，會被給予紅色手拿牌並引導前往書面審查區域，由工作人員現場查驗小黃卡，再進行護照審查及行李申報，等到通關完成約需要1小時。

日本開放自由行以來過了3週，今天入境旅客大多是亞洲臉孔，約1/3是歐美人士。走到羽田機場入境大廳，接機人潮不像疫情前那麼多，前往東京市區的電車候車月台也只有三三兩兩的旅客和當地民眾，攜帶行李上車的旅客幾乎都有空位可坐，觀光人潮似乎尚未回溫，或許昂貴的機票價格是一大阻力，民眾還在觀望最適合的出國時機。（編輯：潘羿菁）1111103

日本11月起更新Visit Japan Web網頁，增加快速通關功能，事先在線上完成檢疫手續的入境旅客將被引導前往快速通關專區，可節省一半時間。中央社記者吳家豪東京攝 111年11月3日