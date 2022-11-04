台灣插旗德國第2航點 慕尼黑機場迎長榮首班機

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長榮航空3日首航台北-慕尼黑，慕尼黑國際機場資深副總經理奧利佛．德爾許（Oliver Dersch）（右）致贈愛心薑餅及印有巴伐利亞邦徽的特製啤酒杯給長榮航空總經理孫嘉明（左），表達歡迎。中央社記者汪淑芬攝 111年11月4日

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（中央社記者汪淑芬慕尼黑4日電）長榮航空3日上午首航台北-慕尼黑，班機於德國時間3日下午5時25分順利降落，這是台灣插旗德國的第2個航點，為長榮航空在歐洲的第6個航點，慕尼黑機場開心迎接。

台灣原本在德國航點只有位於北部的法蘭克福，由華航營運，去年台灣與德國簽署「台德航空服務協議」，長榮航空取得位於德國南部的慕尼黑航權，每週飛航4班。

慕尼黑機場安排穿著巴伐利亞傳統服飾的樂手演奏，歡迎300多名長榮首航班機旅客，並致贈每名旅客愛心小薑餅，機場資深副總經理奧利佛．德爾許（Oliver Dersch）也到場致意。

奧利佛．德爾許說，很高興在雙方多年的努力下，長榮航空開航台北-慕尼黑航線，慕尼黑是台灣旅客相當嚮往的旅遊城市之一，德國是台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，相信透過長榮航空開航，更加堅實彼此的合作關係。

奧利佛．德爾許樂見歐洲旅客可從慕尼黑搭長榮航空到台灣，再搭配長榮東北亞、東南亞的綿密航網，更方便轉機至亞洲各大城市。

國際知名航空服務調查機構SKYTRAX先前公布2022年最佳機場前10名，慕尼黑機場居第7。

奧利佛．德爾許認為，獲選原因是慕尼黑機場擁有專業、親切的機場服務人員，以及先進的機場設施，清楚明瞭的指示，讓旅客能順暢報到及通關。

長榮航空總經理孫嘉明說，繼10月25日開航義大利後，現在再開航慕尼黑，長榮航空在歐洲就有6個航點，航網布局更完整，旅客可選擇巴黎進、慕尼黑出，慕尼黑進、維也納出，巴黎進、米蘭出，除了台灣旅客到歐洲更方便，也會帶動更多歐洲旅客與台灣的往來。

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孫嘉明說，根據桃園國際機場公司統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前從德國到台灣的旅客每年約7萬人次，從台灣赴德國的旅客有9萬人次，慕尼黑有不少知名觀光景點，例如：寧芬堡宮、國王湖、新天鵝堡、BMW博物館等，開航慕尼黑除吸引一般旅客外，也考慮慕尼黑德國南部工業重鎮，每2年舉辦1次的電子展全球規模最大，貨運占有相當比例，這次首航班機腹艙的貨就滿載。

孫嘉明說，新開航的米蘭、慕尼黑，轉機客都占了3成以上，因到台灣的班機都是上午5、6時，剛好可接上午7、8時至東南亞及東北亞的班機。（編輯：管中維）1111104