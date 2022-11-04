台生技創業家賴正光捐8億 美大學系所為他改名

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來自台灣的百進生技（BioLegend）創辦人賴正光（右）捐款2500萬美元給加州大學聖地牙哥分校，向該校名譽教授、中央研究院院士錢煦（左）致敬，校方為此將系所重新命名為「錢煦-賴正光生物工程系」（Shu Chien-Gene Lay Department of Bioengineering）。（駐洛杉磯科技組提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年11月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）來自台灣，在美國加州創辦百進生技公司的賴正光近日捐款2500萬美元（約新台幣8億元）給加州大學聖地牙哥分校（UCSD）生物工程系。校方為了感謝他，系所從此改名。

出身苗栗的賴正光2002年在聖地牙哥創辦的百進生技（BioLegend），研發各種生物醫學抗體與診斷試劑，去年被世界首屈一指的分析儀器製造商珀金埃爾默（PerkinElmer）以52.5億美元收購。

UCSD新聞稿指出，百進生技執行長的賴正光送上這份大禮，為了向該校生物工程系教授錢煦（Shu Chien）致敬。錢煦是UCSD生物醫學名譽教授，也是台灣中央研究院的院士。

校方為了感謝賴正光的捐款，把系所重新命名為「錢煦-賴正光生物工程系」（Shu Chien-Gene Lay Department of Bioengineering）。

UCSD校長柯斯拉（Pradeep Khosla）表示，賴正光是生物科技與創新領域的領導者，有了他的慷慨支持，能加強該校的生物工程系在教學研究與人才發展等方面發展。

賴正光表示，與錢煦有30多年的友誼，他向來把錢煦當作導師與模範，對他的創業生涯具有重大影響；錢煦為人堅毅、正直、關懷和熱忱，懷抱著將科學發現用來改善人類生活的使命。

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UCSD新聞稿指出，錢煦是奠定UCSD在生物工程領域表現傑出的重要人物，他是1994年生物工程系的創系主任，2019年退休，他的重要研究包括理解血流如何調節心血管系統的功能，這與心臟病發作和中風有直接相關。

錢煦曾協助創立力學生物學（mechanobiology）的生物工程領域，研究力學和物理性能對活體組織的影響，例如血流產生的動力對血管內皮細胞的影響。（編輯：高照芬）1111104