學校退場問題 藍智庫：教育部應協助解決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨智庫今天表示，學校退場屬「大量解僱」性質，勞動部應適度介入，並與教育部合作做好教職員轉職的支持；教育部應擔任陪同者、協行者的角色，協助學校解決問題，並確保教職員生的權益保障。

國家政策研究基金會今天舉辦「高級中等以上學校退場問題」座談會，教文體育組召集人陳學聖表示，當前教育部雖已訂定「私立高級中等以上學校退場條例」，但學校經營者希望能解決的問題關鍵面向，教育部卻未能納入考量，導致問題持續發生，且日漸嚴重。當前教育部雖設有「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，但近年來經費逐年遞減，媒合成效亦不彰。

陳學聖呼籲，學校退場屬「大量解僱」性質，勞動部應適度介入，並與教育部合作做好教職員轉職的支持，而非放任不管；而教育部應擔任陪同者、協行者的角色，協助學校解決問題，縮短學校的陣痛期，並確保教職員生的權益保障。

與會的全國私立學校產業工會理事長尤榮輝說，教育部應從宏觀的角度，思考學校經營困難的問題，並處理如公私立學校資源不對等，競爭環境不公平、學費長期遭教育部凍漲等結構性因素，這些結構性因素導致私校長期只能吃老本，陷入以口袋深淺決定私校存廢的窘境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大學名譽教授包宗和也說，政府應負起責任，提出高教整體發展的藍圖，不應一開始先放任學校升格改制，導致高教校數過多，最後又要學校自生自滅。他主張應以「先輔後退」的策略因應高教退場危機，對經營有困難的學校，先透過輔導的方式發展出特色，並將資源與發展主力集中在某些科系，建立口碑。

輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎表示，學校目前面臨的問題不僅是少子女化，最大的困境是生源不足。以日本為例，最大的境外生源仍是陸生，建議學校面臨生源不足的困境時，不應拒絕陸生。（編輯：張均懋）1111104