攜大額現鈔黃金出入境 電子預先申報系統12日前上線

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（中央社記者張璦台北4日電）海關表示，對於出入境旅客攜帶總價值高於法定門檻的現鈔、黃金等洗錢防制物品，推出電子預先申報便民機制，實際通關時，臨櫃辦理查驗，可不用提供書面資料；官員表示，新系統初期會提供中、英文版，將於12日前上線。

依據「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」規定，旅客攜帶總價值逾等值1萬美元外幣現鈔、總價值逾新台幣10萬元的新台幣現鈔、總價值逾等值2萬美元的黃金等，出入境時應主動向海關申報。

攜帶上述有價物品、現鈔的旅客，原本須填具海關申報單等書面資料，到海關出境服務台或從入境「紅線」檯申報查驗；為提供出入境旅客更便捷的申報程序，財政部今天發布修正條文，增加以電腦連線傳輸的申報方式。

旅客可以預先透過電腦連線，傳輸電子申報資料至海關電腦系統，並在實際出入境通關時，到海關出境服務檯或入境「紅線」檯臨櫃辦理申報查驗，不必再提供書面申報資料。

財政部關務署官員表示，旅客可以用電腦或手機，在通關前預先將超逾限額的洗錢防制物品申報內容，傳輸至「關港貿單一窗口」網站，「簡易申辦」裡「旅客」欄位中的「（MI50）入出境旅客線上預先申報登記洗錢防制物品」。

關務署官員指出，新系統預計最快下週（12日前）上線，初期提供中、英文版，申報將採紙本與線上雙軌並行，未來希望發展到全面E化，屆時系統可望比照現行的紙本海關申報單，提供英、日、泰、越、韓語等多種語言。

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台北關表示，已在官網的旅客通關路徑建置「出入境旅客E指通專區」，旅客可由首頁的輪播橫幅，連結至專區，內容包含「MI50入出境旅客線上預先申報登記洗錢防制物品操作手冊」及「出入境旅客E指通Q&A」等。

同時，電腦連線傳輸申報機制正式上線啟用後，入境海關通關點會張貼申報網頁QR code，屆時旅客可以掃瞄QR code連結至申報網頁；桃園機場第一、二期航廈入境「紅線」申報檯及出境海關服務檯旁，也設置有桌上型電腦提供旅客線上申報使用。（編輯：蘇志宗）1111104