菁網獎表揚122名楷模 為弱勢翻轉人生

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台灣防暴聯盟於今天頒發111年「第十屆保護服務網絡之承諾與行動-菁網獎」，共5個優選團隊、7個佳作團隊、1個特別方案勝出，還有個人獎122名，肯定其為弱勢者付出、翻轉人生。

台灣防暴聯盟說明，今年徵件經評選後共計1個特別方案獎、5個優選團隊及7個佳作團隊勝出，個人獲獎者更高達122名，包含有社工、司法、警察、醫護人員、律師、老師等領域，他們的鍥而不捨為弱勢帶來希望、翻轉人生。

其中5個優選獲獎團隊包含高雄市、屏東縣、桃園市及新北市網絡團隊，都是屬於兒少保護家庭重整服務。另一個獲獎的高雄市網絡團隊則是老人保護。

台灣防暴聯盟並說，今年也將特別方案獎及5個優選團隊的合作精神製作成影片，讓菁網獎作為支持第一線工作人員的後盾，並藉由獎項表揚傳承優良典範。

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成立10年的台灣防暴聯盟說，徵稿件數共計194篇，頒獎予369個網絡單位，以及表揚498名一線服務人員，並拍攝團隊網絡合作18部影片，呈現參與者對婦幼工作的承諾與行動。

今年並增設10週年特別主題「台灣最佳範例」，以公部門、非營利組織或各種媒體傳播為單位，提出歷年最佳的倡議行動、媒體傳播、方案辦理、培力訓練等行動，對於能有效地推動性別暴力防治或提出政策制度改革計畫為主軸的提案，頒獎後舉辦「菁網交流-菁菁樂道」，邀請過去得獎者分享網絡合作經驗，促使新進人員學習，並延續典範的服務精神。（編輯：陳政偉）1111104