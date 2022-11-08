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無薪假減1433人 邊境開放支援服務業和緩恢復

2022/11/8 11:46（11/8 13:05 更新）
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勞動部8日公布最新無薪假統計，實施人數1萬5782人，較上期減少。（示意圖／中央社檔案照片）
勞動部8日公布最新無薪假統計，實施人數1萬5782人，較上期減少。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬5782人，較上期減少1433人。勞動部表示，隨著邊境管制逐漸開放，旅行社、航空、運輸、住宿等支援服務業和緩恢復。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計2482家，實施人數1萬5782人；較11月1日公布實施家數計2620家，實施人數1萬7215人，這次家數減少138家，人數減少1433人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，在大型的支援服務業有停止實施的跡象，隨著邊境管制逐漸開放，這兩、三年受影響的旅行社、住宿、航空、運輸及倉儲、批發及零售朝向解封發展，和緩恢復過來中。

黃維琛舉例，比較明顯的是旅行社少了500多人，有規模的某單一家就占470人，這家把業務開發出來，讓中下游的中、小型旅行社有產品推銷，就能慢慢恢復過來。

航空公司部分，也有減少實施人數的情況，隨著航班開出而陸續減少，有關的地勤事業單位也會減少人數，相關的連住宿、餐飲、飯店部分也可以恢復。批發零售則有連鎖眼鏡公司，大概有130人左右停止實施。

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製造業方面，黃維琛分析，目前看起來也比較有和緩的趨勢，但是比較不是很確定是否整個會停下來，前幾期有增加實施情況，這一期則有些停止實施，勞動部會持續觀察是否整個恢復過來。

他說，但是製造業部分，現在不叫做特定產業受景氣影響，而是有個別廠商，可能在訂單出現比較缺的情況，比較集中在中、小型業者上，目前觀察希望先不要再擴大、大幅增加或集中特定產業，而製造業這次整體減少5家、179人實施。（編輯：管中維）1111108

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