11/7本土2萬4935例 增15死33例中重症

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北8日電）COVID-19疫情趨緩，今天新增個案較上週二（1日）降27.2%，中重症、死亡人數雙創相隔180天以上新低。指揮中心說，考量北部仍有病逝資料未齊全，待觀察是否進入新低點。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中公布，新增2萬4935例本土個案，較上週同期降幅約為27.2%；另外，境外移入增39例。

確診個案新增中重症33例（中症20例、重症13例），其中15人死亡，中重症、死亡人數都是相隔超過約180天新低。

新增的15例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增較年輕死亡病例為兩名40多歲個案，其中一名是40多歲女性，本身有慢性骨髓疾病，未曾接種疫苗，10月8日發燒到門診就醫，因白血球低下，安排住院治療。

羅一鈞說，個案在住院約10天期間持續發燒，10月18日PCR陽性確診，後續出現肺炎症狀，使用瑞德西韋等藥物治療，並插管轉加護病房，因肺炎及念珠菌血症，於11月5日過世。

另一名為40多歲男性，有肝硬化等慢性病，接種過1劑疫苗，10月29日全身虛弱、食慾差，至急診檢驗確診，檢查顯示肺炎及敗血性休克，安排住院，使用瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於10月31日死亡，死因為COVID-19合併敗血性休克。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率部分，工作人員維持0.7%，機構住民則是由1.3%下降至1.1%，是連續3週上升持平後，再度出現反轉，擬重新評估篩檢頻率；機構投藥率為94%。

根據指揮中心統計，上週新增366名工作人員確診及1141名住民確診，自今年1月1日至11月6日，通報機構間數達1766家，確診住民人數為5萬9927人、確診工作人員數為1萬8001人。

這波本土疫情自4月起統計至11月6日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5006人，累計死亡人數1420人；10月31日至11月6日新增死亡人數為17人，護理機構10人最多、社福機構7人次之。

指揮中心統計，今年1月至11月7日，本土輕症、無症狀個案累計781萬8237例、占99.56%，中症累計1萬9921例、占0.25%，重症累計1萬4597例、占0.19%，其中死亡累計1萬2392人。（編輯：管中維）1111108

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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