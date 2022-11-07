免費快篩擴大發放擬納中低戶、7至12歲童 預計11/9公布

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北7日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，將擴大免費快篩發放對象，現階段擬納入中低收入戶，及7至12歲兒童，預計週三（11月9日）宣布新制上路時間。

衛生福利部長薛瑞元今天在立法院說明，快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，多數效期落在112年底或113年初，未來大概每個月需要消耗1000萬劑，才不會出現過期快篩試劑剩餘過量問題，現階段擬納入中低收入戶，及擴大7至12歲兒童，新制上路時間仍待指揮中心定案。

指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，內部已討論過發放方式，初步規劃如薛瑞元所說，擬納入中低收入戶，及擴大7至12歲兒童。

目前規劃增加這兩個族群不會採實名制方式發放，王必勝說，細節還需要與地方政府討論，預計週三公布相關措施。

此外，COVID-19疫情持續降溫，新增1萬6538例本土病例，與上週同天相比降幅約26.8%。王必勝說，疫情趨向穩定，接下來將會討論口罩令第一階段怎麼鬆綁，有結果就會對外說明。（編輯：管中維）1111107