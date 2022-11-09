數位實驗班鼓勵學生帶平板回家 預計再增100班

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（中央社記者陳至中台北9日電）行政院推動「生生用平板」政策，教育部第1階段核定156校推動「數位實驗班」，鼓勵學生攜帶載具回家學習，並補助網路SIM卡等，預計第2階段再徵求100班。

教育部今天發出新聞稿，行政院推動「生生用平板」後，各校網路頻寬是否足夠使用，受到各界關注。根據教育部監測學術網路狀況，從今年8月底開學到10月21日約2個月期間，暫沒有學校出現連續15分鐘流量達95%以上的「滿載狀況」。

教育部指出，部分學校傳出學生使用平板時上網過慢，可能是APP開啟過多造成平板負載過大，或是使用國外網站出現卡頓，教師與學校可向縣市數位學習推動辦公室反應，將及時派人協助排除相關障礙。

為鼓勵各校妥善運用平板設備，教育部規畫數位實驗班計畫，補助班級業務費用和學生帶平板回家的SIM卡費用，鼓勵親師生合作運用數位工具學習。第1階段共156校543班獲核定，參與偏遠地區參與實驗班級的學校比率為22%，目前計畫在辦理第2階段徵件中，預計再徵求100班。

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教育部也解釋，數位實驗班中的THSD（帶載具回家學習）模式，須經教師確認學生具備在家使用的知識和能力，才能帶載具回家，完成指派的延伸學習作業，並非讓全部學生都可帶載具回家使用。

教育部強調，數位教學能力提升不是「一蹴可幾」，將透過教師增能培訓，以4年時間循序漸進，引導師生逐步習慣使用數位工具進行教學與學習。到今年9月底，全國已有36%教師完成普及課程增能培訓，預估年底達46%，到113年達100%。（編輯：陳政偉）1111109