台綜大系統募得1000萬基金 串連4校人文社會研究

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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣綜合大學系統獲得信義房屋創辦人周俊吉捐贈新台幣1000萬元起始基金，將串連4校合作的「島鏈人文」研究，提升人文風氣和社會關懷。

台灣綜合大學系統成立於民國100年，由成功大學、中興大學、中山大學、中正大學等4校組成，目前系統校長由中央研究院院士王汎森擔任。

台綜大今天發出新聞稿，王汎森為台綜大募得1000萬元的人社起始基金，這筆捐款由長期關注人文與企業倫理教育的周俊吉捐贈，支持4校的人文社會研究策略聯盟。

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上述策略聯盟由成大發起並串連台綜大另外3校，以「島鏈人文」為主軸，透過大師講座、系列叢書或專書出版、微學分課程、工作坊等形式，預計明年（112年）起邀集4校師生一同探究文化意義層次上的亞洲島鏈關係、地緣知識及區域研究，強化人文知識的交流與人才培育。

台綜大期許透過跨校合作，提升4校的人文風氣，提升跨領域教學研究量能，並厚植大學的社會責任思維。台綜大已於105學年度起共同舉辦學士班轉學聯合招生，建立跨校學分互相承認機制，持續整合教育資源。（編輯：陳政偉）1111109