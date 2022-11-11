大學特殊選才再創新高 55校釋出1558名額

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112學年度大學「特殊選才」名額再創新高，教育部11日發新聞稿列出過去案例，鼓勵學子參與。透過特殊選才錄取中山大學的蘇煒程（右）高中畢業後曾到蘭嶼生活2年，也曾在宜蘭參與考古發掘。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）為特殊才能、經歷、成就學生打造的大學「特殊選才」管道，112學年度名額再創新高，共55校釋出1558個招生名額，較去年增加約40個。

特殊選才預計11到12月間由各大學自辦招生考試，在其他各管道（繁星、申請、分發等）開始前公告錄取名單，是最快錄取大學的途徑之一。

112學年度特殊選才共55校552學系參與，提供1558個招生名額，各項數字都是歷年新高。教育部今天透過新聞稿，列舉出去年度（111學年度）透過特殊選才錄取大學的案例。

目前就讀政治大學東南亞語言與文化學士學位學程的楊清潮，小學曾在越南就讀，有著特殊的人生經歷。透過特殊選才進入政大後，希望精進越語能力和對越南的文化知識，並預計爭取到台越合作的公司實習、參與新住民語文教學支援人員培訓。

中興大學電機系學生陳奕安從小就喜歡組裝機器，高中自學程式語言，曾從將驗屋師用棒錘敲打地磚中得到靈感，發明地磚檢測自走車。他希望未來投入生活科技類產品研究，幫人們生活更便利。

中山大學社會學系蘇煒程，高中從餐飲科畢業後沒有直接升學，而是先去蘭嶼生活2年，擔任基金會志工、部落教保服務中心廚工，學習達悟族文化，也到宜蘭參與考古發掘，因而發現自己對社會學、人類學的興趣，去年透過特殊選才錄取。

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中原大學地景建築學系蔡元傑曾在建築工班工作3年，還自學德文到德國向當地工匠學習，並參與國際志工協助柬埔寨居民興建房舍。他期許在大學強化學術理論及設計專業思考，成為景觀建築的專才。

教育部表示，為持續協助具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生，適才適性進入理想大學就讀，將持續推動特殊選才，漸進調整參與校系與招生名額。目前各校招生正受理報名中，詳細資訊可參考「大學多元入學升學網網站」。（編輯：管中維）1111111