北科大進駐桃園虎頭山園區 設航太等4研究中心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北科技大學11日正式進駐桃園市虎頭山創新園區，桃園市長鄭文燦（左4）、中央大學校長周景揚（右3）等人為「北科大創新研發暨人才培育基地」揭牌。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）台北科技大學今天正式進駐桃園市虎頭山創新園區，設置人才培育基地，將設航太工程、智慧車電、智慧物聯網、智慧健康產業等4座研究中心，並協助在地產業智慧轉型。

北科大發布新聞稿，在桃園市長鄭文燦、中央大學校長周景揚見證下，正式為「北科大創新研發暨人才培育基地」揭牌。這個園區原為海巡署訓練基地，近年由桃園市政府活化改造。

北科大校長王錫福表示，虎頭山園區會聚焦4座研究中心，航太工程部分，會繼續推動與國家太空中心合作的研究，並與大桃園地區相關太空產業合作，進行低空軌道衛星通訊技術研發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

智慧健康產業近年也受到重視，王錫福說，園區著重在幫助高階智慧醫材進行快速商品化，目前研發和導入的技術包括有智慧植入物材料的開發、AI診斷醫材的臨床試驗規劃等。

出席揭牌儀式的鄭文燦表示，虎頭山園區活化改造後，已設置「車聯智駕中心」與「資安物聯網中心」，是全國第一個提供5G車路雲測試的自駕車園區。期待引入北科大的創新研發能量，為桃園的智慧產業及科技產業汲取更多資源。（編輯：管中維）1111111