台11線里程牌1111不寂寞 錯過要等千年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣11日電）「就是要等這一刻」，今天被遊客喻為「超級光棍節」，台11線111公里的里程牌湧入人潮，等待上午11時11分打卡，遊客開心的說，錯過了這刻要等千年之後了。

電商將每年的11月11日視為「光棍節」，因此台東成功鎮台11線的111公里里程牌，被當作「光棍桿」，吸引路過遊客拍照，逐漸成為打卡景點。

今天是111年11月11日，7個1被喻為「超級光棍節」，吸引數百遊客到「光棍桿」拍照。來自台東市、單身的蔡姓女子說，她從去年的11月11日就開始等待這一刻，「不來打卡對不起自己」。

「就等這一刻」來自高雄郭姓遊客說，他特別等到11時11分拍照，多了4個1，「單身也可過得很快樂」。

「不去朝聖打卡一下，對不起自己」，陳姓重機騎士說，昨天和朋友一起騎車環島，今天到台東東海岸，剛好遇到1111111，就去台11線111公里的里程牌打卡紀念。

道路兩旁都是等待和「光棍桿」拍照的遊客，有機車騎士、有自小客車，甚至遊覽車經過也停下來讓旅客拍照，驚動了台東縣警察局成功分局派員警維持秩序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民眾自製慶祝標語，還有老師帶學生拉布條選擇11時11分合照，宣示要當「好孩子，負責勤學又有禮」，也有民嘗試許願。劉姓女子說「不知道光棍節是否能許願，但有許就有希望」。遊客開心的說「錯過了今天就要等到民國1111年11月11日」。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，連環1可代表一生一世，一心一意，只愛1個人；在生活上也是「考試第一、業績第一、升官第一」，11111111111讓一切都美好。（編輯：吳協昌）1111111