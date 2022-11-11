更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台11線里程牌1111不寂寞 錯過要等千年

2022/11/11 14:00（11/11 14:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣11日電）「就是要等這一刻」，今天被遊客喻為「超級光棍節」，台11線111公里的里程牌湧入人潮，等待上午11時11分打卡，遊客開心的說，錯過了這刻要等千年之後了。

電商將每年的11月11日視為「光棍節」，因此台東成功鎮台11線的111公里里程牌，被當作「光棍桿」，吸引路過遊客拍照，逐漸成為打卡景點。

今天是111年11月11日，7個1被喻為「超級光棍節」，吸引數百遊客到「光棍桿」拍照。來自台東市、單身的蔡姓女子說，她從去年的11月11日就開始等待這一刻，「不來打卡對不起自己」。

「就等這一刻」來自高雄郭姓遊客說，他特別等到11時11分拍照，多了4個1，「單身也可過得很快樂」。

「不去朝聖打卡一下，對不起自己」，陳姓重機騎士說，昨天和朋友一起騎車環島，今天到台東東海岸，剛好遇到1111111，就去台11線111公里的里程牌打卡紀念。

道路兩旁都是等待和「光棍桿」拍照的遊客，有機車騎士、有自小客車，甚至遊覽車經過也停下來讓旅客拍照，驚動了台東縣警察局成功分局派員警維持秩序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民眾自製慶祝標語，還有老師帶學生拉布條選擇11時11分合照，宣示要當「好孩子，負責勤學又有禮」，也有民嘗試許願。劉姓女子說「不知道光棍節是否能許願，但有許就有希望」。遊客開心的說「錯過了今天就要等到民國1111年11月11日」。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，連環1可代表一生一世，一心一意，只愛1個人；在生活上也是「考試第一、業績第一、升官第一」，11111111111讓一切都美好。（編輯：吳協昌）1111111

潘貴蘭
享暖冬來台東 觀光業者推消費打折優惠 台東強震重創觀光 縣府提撥1000萬旅遊補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族