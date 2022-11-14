歷經21天時程最長 華航皮卡丘彩繪機紀錄片上線

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華航「皮卡丘彩繪機CI」彩繪全紀錄14日正式上線，彩繪機由超過20名經驗豐富的專業技師輪番上陣，使用多達36種漆料，歷時21天才全數完成，是華航有史以來彩繪時程最長的一次。（中華航空提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月14日

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（中央社記者余曉涵台北14日電）華航「皮卡丘彩繪機CI」歷時21天才全數彩繪完成，是華航有史以來彩繪時程最長的一次，華航今天公開彩繪全紀錄，讓旅客透過鏡頭一窺彩繪機的彩繪過程。

中華航空發布新聞稿表示，華航「皮卡丘彩繪機CI」彩繪全紀錄正式上線，透過鏡頭一窺這架A321neo窄體客機首次採「全機噴漆」的方式執行彩繪，超過20名經驗豐富的專業技師輪番上陣，使用多達36種漆料，歷時21天讓機身披上鮮艷活潑的色彩，比彩繪一架747廣體客機還要耗時，成就華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，也是華航有史以來彩繪時程最長的一次。

華航表示，「皮卡丘彩繪機CI」由The Pokémon Company設計平面圖樣，兼具維修和航機彩繪專業經驗的日本MRO Japan提供航機噴漆指引，再由華航專業團隊將平面設計轉為立體呈現，在機身上執行噴漆作業，跨國通力合作完成。

華航說，The Pokémon Company重視細節，透過視訊連線及現場溝通，一再確認所有寶可夢角色在機身上的噴塗位置，MRO Japan大力協助相關定位及微調設計；華航團隊則以最嚴謹的態度及配合度，在有限的時間內完成任務，不僅噴漆品質符合日方要求，專業及效率更獲得高度讚賞。

華航指出，「皮卡丘彩繪機CI」從備料到實際上色、出廠，遇到重重挑戰，像是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響、各地原物料短缺，從國外下訂的36種漆料當中，有2種客製化特殊色，交期時間拉長，加上所需的除漆劑、標示貼紙等材料供應商都不相同，需要額外費心監督控管時程，讓備料時程相當緊張，但在團隊緊盯發貨運況、協調廠商調貨、尋求替代商源等全力衝刺下，原本要花半年準備的工作在3個多月即完成，圓滿達成任務。

不同以往採用的彩繪貼紙，華航說，這是第一次使用噴漆進行圖案上色的彩繪機，層層工法細緻，首先進行機身表面透明漆打磨、除漆、清潔，再依底漆、面漆一層層上色；接著將每一隻寶可夢的圖形模板固定好位置，以黑色漆描繪出圖形外框，再依序上色每個圖案，最後噴上透明漆，讓外觀更為明亮，才算大功告成。

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華航說，為了讓11隻寶可夢都能完整呈現，彩繪時必須確認避開窗戶、天線和重要標示的遮擋，並克服機身弧度限制，且每個顏色噴塗完成後，必須等待3至4個小時的風乾時間，再以牛皮紙包覆，避免後續作業被其他顏色汙染，相同動作不斷反覆進行，最終完美展現每一隻寶可夢的可愛模樣。

華航指出，最特別的就是機腹的精靈球，原本設計稿的位置略有差異，經現場團隊建議與溝通協調，最後讓精靈球的中心點能配合機腹燈光閃耀，成為暗夜中的小驚喜。（編輯：管中維）1111114