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綠色和平赴台北市長3候選人競總 籲提氣候政見

2022/11/14 15:46
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（中央社記者張雄風台北14日電）綠色和平今天再次遞交氣候政見建議書給台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊及陳時中，要求在明天最後一場公辦政見會中有具體氣候政策規畫，將氣候治理列為選舉最後衝刺「決勝分」。

綠色和平前往台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊及陳時中的競選總部，再次遞交氣候政見建議書，要求三人把握明天政見會提出具體氣候政見，說明如何為台北的未來負責，回應選民期待。

綠色和平專案主任張皪心表示，台北市首場公辦電視政見發表會上週末登場，民調領先的3名市長候選人皆未說明如何帶領台北因應氣候變遷的衝擊。

張皪心呼籲各候選人在僅剩的一場政見會中，具體說明政策規劃，而非只有「2050淨零」、「防災城市」等口號；在選情最激烈的台北市市長選舉，把氣候治理列為首要政見將成為選舉最後衝刺的「決勝分」。

綠色和平表示，3名市長候選人皆由辦公室代領建議書，也都沒有進一步承諾或說明。

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綠色和平日前已透過書面、當面拜訪等方式，向台北市3名市長候選人政策團隊說明氣候治理結合各項市政規劃的重要性，並取得參選人親筆簽名，依據各自對於台北市政的理解，部分或全部採納綠色和平的政見建議。

同時，綠色和平9月起透過「政見選物所」網站、未來兒童投票所等線上線下活動，並在淡水河面立起一座「沉沒樂園」凸顯海平面上升危機；累積9856名民眾關心縣市首長參選人的氣候政見，其中設立「淨零社會住宅示範區」、「加速翻新老建物符合能效標示1+」、「提升大眾運輸工具誘因和電動車占比，打造行人道路安全空間」為全台民眾最想看見的前3名氣候政見。（編輯：管中維）1111114

綠色和平專案
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