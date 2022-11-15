奇萊東稜蓋避難山屋 黑鷹直升機協助運建材

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）太管處推動國家公園更好登山環境，選定奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地各興建1避難山屋，高山建材運送不易，空勤總隊黑鷹直升機協助載運工程人員與建材任務。

太魯閣國家公園管理處轄內熱門登山路線奇萊東稜包括奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山、立霧主山及帕托魯山，吸引許多山友挑戰，但沿線有許多陡上急下的橫斷地形，地勢險惡，一般登山至少需花費5至6天，想要背器材、建材上山更艱難。

太管處今天指出，為提供山友在高山有良好住宿環境，在園區生態保護區中，選定奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處，各興建避難山屋1座；興建山屋的建材運送，經與內政部空中勤務總隊多次協商，調派2架黑鷹直升機支援這次的高山載運工程人員與建材任務。

興建避難山屋，太管處公告位於省道台14甲線的小風口停車場，12日起至12月9日封閉管制，提供黑鷹直升機起降作業；小風口停車場重新開放停車時間，將視高山天候、黑鷹直升機載運的建材情況再行公告。

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太管處表示，興建山屋的建材以強化鋼管及台灣杉木為主，完全不使用水泥，除達到輕量化及符合環保外，設計須能抵擋颱風級的強陣風等設施，同時設置有穩固山屋作用的蛇籠；這3座山屋內採通舖設計，各約8個床位、可容納13人。

為避免登山隊伍影響施工及安全，太管處公告，自14日至12月16日封閉奇萊東稜路線，原已核准的入園許可證廢止，希望山友能體諒避難山屋興建不容易，多加配合，建材運補期程若有調整提前或延後，將再公告週知。（編輯：戴光育）1111115