屏風山避難山屋啟用 人力背負18.5噸建材上山

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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部今天說，太魯閣國家公園境內的屏風山意外事件頻傳，108年起規劃興建避難山屋，採人力背負740次方式，將總重約18.5噸建材運輸上山，終於在今年1月正式開放申請使用。

內政部透過新聞稿指出，屏風山因沿途地形難度，素有中橫四辣之首的稱號；過去屏風山登山路徑上並沒有山屋，山友須自備營帳或挑戰一日單攻往返的方式攀登，加上山徑升降落差大等自然潛藏風險，導致山域意外事件頻傳。

內政部說，為降低意外發生及提供山友舒適的休憩環境，108年起規劃興建避難山屋；營建署選定海拔約2050公尺，距中橫登山口約6.3公里，單趟步行約需5小時的屏風松針營地，興建可容納32人，包含生態廁所、休憩與交誼等空間的避難山屋。

內政部表示，由於受到地形環境限制，採人力背負740次的方式，將總重量約18.5噸建材運輸上山，艱辛猶如螞蟻搬大象；建材搬運雖經新闢路徑，閃避崩塌陡峭地形，部分路段仍須沿濕滑山壁而行，施工難度相當高。

內政部說，加上疫情與天候等因素，工程歷經7次流標，才找到具相關經驗、專業能力與意願的廠商興建，並在110年底竣工、今年1月正式開放申請使用。

內政部指出，屏風避難山屋的興建，透過低碳排放、構材回收再利用、機能空間模組化等設計概念，使用國產無塗裝杉木及鍍鋅方管構造，取其輕量且易於組裝保養維修的優點，便於後續管理與維護；並設乾濕分離的生態廁所。

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內政部表示，配合行政院山林開放政策，營建署預計113年底完成30座山屋整建改善，包含既有山屋整建19座及新建11座；材料機具運輸部分，除地面人力背負外，空勤總隊也結合常年訓練架次，支援空中運輸，齊力打造安全並兼顧環境永續的山屋。

內政部說，提醒山友使用山屋時，應保持環境整潔，務必將垃圾及廚餘帶下山，親近山林之際，勿忘守護大自然環境永續。（編輯：張均懋）1110609