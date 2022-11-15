首波112年春節台金機票 11/23開放訂位

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金門縣政府15日表示，112年春節有10天連假，台金管制航線將於23日晚間6時起開放訂位。中央社記者黃慧敏攝 111年11月15日

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府今天表示，112年春節有10天連假，台金管制航線將於23日晚間6時起開放訂位，將提供908架次、10萬3828個座位數，後續並將視需求狀況，適時增班。

縣府觀光處發布新聞表示，明年春節假期自112年1月20日至1月29日，共10天連假；民航局規劃112年1月19日至1月30日為航空疏運期，共12天。

觀光處指出，台金管制航線將於11月23日晚間6時起開放訂位，將提供908架次、10萬3828個座位數；縣府並透過民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

觀光處指出，這次春節連假，尖峰時段112年1月19日至1月24日台灣出發往金門方向，以及112年1月23日至1月30日金門出發往台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，使有限的空運資源獲得更有效利用。

如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票。

縣府同時提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當天提早出門到機場報到；配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，進入航空站後及搭乘航空器時應配戴口罩，共同維護防疫安全。（編輯：謝雅竹）1111115