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教育部創新創業計畫 台科大3組團隊獲績優

2022/11/16 15:23（11/16 15:51 更新）
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台科大指出，在校內創新育成中心輔導下，近5年有37組團隊獲得教育部U-Start創新創業計畫補助，其中曾獲108年度U-Start補助的「獵戶科技股份有限公司」，今年也榮獲經濟部中小企業處111年度「破殼而出企業獎」肯定。（經濟部中小企業處提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月16日
台科大指出，在校內創新育成中心輔導下，近5年有37組團隊獲得教育部U-Start創新創業計畫補助，其中曾獲108年度U-Start補助的「獵戶科技股份有限公司」，今年也榮獲經濟部中小企業處111年度「破殼而出企業獎」肯定。（經濟部中小企業處提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部青年發展署推動U-Start創新創業計畫，台灣科技大學有3組團隊獲選績優團隊，獲補助組數也居全國之冠，包括設計自動發文行銷程式、提供資安實戰演練平台等。

台科大今天發出新聞稿，在校內育成中心輔導下，近5年有37組團隊獲得教育部U-Start創新創業計畫補助，民國111年度「捷德爾有限公司」、「七維思股份有限公司」、「來剖析有限公司」3組團隊更獲選為績優團隊，表現全國最佳。

電子系教授呂政修指導學生成立「捷德爾有限公司」，推出臉書（Facebook）自動發文行銷程式系統，能夠協助客戶自動到各大社團發文行銷，改善人工發文消耗的時間成本，並能運用數據提深行銷深度和廣度，增加產品的曝光度。

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資工所教授鄭欣明指導的「七維思股份有限公司」，則是提供一系列資安課程與實戰演練的平台，聚焦企業可能遭遇的資安挑戰，並透過雲端方式，解決目前業界培訓學員需要實戰練習平台的痛點，以遊戲化方式，結合劇本與情境讓學員身歷其境，

台科大近年致力於校園創新創業，已10度獲得經濟部中小企業處「績優創育機構（育成中心）」肯定，也是國內少數獲亞洲育成協會AABI最佳育成中心的機構。未來積極朝向將優秀國際人才留台發展、投入台灣產業，或協助回到母國創新創業。（編輯：陳政偉）1111116

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