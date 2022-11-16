強強聯手 金酒與欣臨集團開拓北美、東北亞市場

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在金門縣政府秘書陳祥麟（中）等人見證下，金酒公司董事長黃怡凱（左）16日與欣臨集團總經理陳德仁（右）簽訂北美及東北亞區域經銷契約，代表金門高粱酒將進軍北美和東北亞市場。（飲酒過量有害健康；酒後勿駕車）中央社記者黃慧敏攝 111年11月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金酒公司持續國際市場布局，今天與國際通路大廠欣臨集團簽約，明年代理外銷美國、加拿大、日本、韓國等地，期盼打開世界能見度，真正讓世界看見金門高粱酒。

簽約儀式下午在金酒多媒體室舉行，在金門縣政府秘書長陳祥麟、財政處長孫國智見證下，金酒公司董事長黃怡凱與欣臨集團總經理兼旗下企業「天工生技」董事長陳德仁簽訂北美及東北亞區域經銷契約，由「天工生技」經銷金門高粱酒。

金酒公司表示，選擇北美及東北亞市場作為邁向國際的首站，是看重北美及東北亞擁有為數眾多的華人消費市場，利於國際市場穩健成長，是建廠70年來國際版圖的重大突破，也是嶄新里程開始。

未來也不排除將開發符合各區域消費習性及經銷商需求的專屬產品，可望為金酒外銷業績再創新高峰，且提升金門高粱酒國際品牌知名度。

金酒公司新聞稿表示，欣臨集團成立於1949年，年營收超過百億台幣，深耕台灣市場及國際通路逾70年，是國內最具規模且國際化專業代理商。代理產品包含食品、糖果、沖調飲品、日常用品、專業沙龍等數十項。

另外，欣臨集團與全球第3大、美國第1大連鎖會員制零售通路「好市多」合作超過15年。日前「好市多」也與金酒會談，近期再次到訪金酒酒廠，實地了解產品品質與製程，以及供貨安全與能力，預備通路合作，創造通路商與供應商雙贏。（編輯：孫承武）1111116

（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）