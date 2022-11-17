海法大學教授參訪東海大學 推展台以學術交流

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海法大學教授莫雪．殷巴（Moshe Inbar）（後立者中）14日參加2022年東海企管系國際化活動說明會。4名今年暑假到以色列進修實習的東海學生分享以色列經驗後與他合照。中央社記者賴素芬台中攝 111年11月17日

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（中央社記者賴素芬台北17日電）以色列海法大學與東海大學2020年締結姊妹校，今年7月東海大學學生赴海法參與「綠色企業」主題的暑期創新學術專修班。海法大學教授10日到台灣參訪5天，推展台以學術交流。

海法大學（University of Haifa）2020年在東海大學傑出校友黃齊元奔走下，與東海大學簽約成為姊妹校，並成立包含兩校名稱的「東海聯盟」（TungHai Alliance）。今年暑假由東海企管系教授周瑛琪與海法大學教授柯比．殷巴（Kobi Inbar）負責的「綠色企業」（Green Entrepreneurship）及其永續性為主題在海法開啟的暑期創新學術專修班 （Summer Innovation Academic Program），是兩校首次教育交流。

海法與東海兩校對今年暑假的先鋒課程模式都很滿意，雙方期望能繼續努力，擴展交流。柯比．殷巴表示希望明年課程能延伸到「永續發展目標」（SDG）和「社會創業」（Social Entrepreneurship）方面的學習。

這次代表海法大學來訪的莫雪．殷巴（Moshe Inbar）教授是行為生態和動物學專家，任教於演化與環境生物學系，身兼自然資源和環境管理系主任。他參訪的目的主要是持續推展海法與東海的合作以及驗收東海學生到以色列實習的分享報告。

他參訪期間周瑛琪促成「以色列智慧型機器人中心」（Israeli Intelligent Robotics Center）主席拉哈德（Yosi Lahad）出席10日台灣「服務型機器人聯盟」的「2022年終餐敘暨台以技術交流分享會」與主講。

拉哈德與莫雪．殷巴共同參與11、12日在國立金門大學舉辦的「2022年中國工業工程學年會暨學術研討會和半導體製造智慧國際研討會」。會中拉哈德主講有關智慧型機器人趨勢的議題。兩位以色列學者的參與，除了促進交流，也讓兩人體驗金門的特殊地理、人文環境和軍事歷史。

莫雪．殷巴13日參觀台中的國立自然科學博物館，由科博館長焦傳金親自導覽。身為生物學專家的莫雪．殷巴除了對科博館的昆蟲標本收藏特別感興趣外，對於台灣特有動物標本，尤其是台灣狐蝠也很好奇。殷巴（Inbar）是希伯來語「琥珀」的意思，當日科博館正好有與琥珀有關的特展，讓他更開心。

13日傍晚，今年暑假到海法進修的東海學生為莫雪．殷巴舉辦一場迎接晚會，學生用英文簡介台灣文化並準備台灣點心和珍珠奶茶迎接外賓。

14日上午莫雪．殷巴與來自馬來西亞今年在東海企管系客座的教授卜慧芳（Pok Wei Fong）參與在東海的「療癒環境管理與研究中心」舉辦的座談會。他以「全球綠色MBA項目與事業前景」為主題，與東海企管系師生分享「綠色MBA」的學術關聯與學生的職業前景。

座談會後，莫雪．殷巴和卜慧芳受東海智慧轉型中心主任黃齊元邀請參加餐會，討論「東海聯盟」與台、以合作交流，黃齊元也分享東海智慧轉型中心的遠景以及未來目標和計畫。

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餐會後、莫雪．殷巴和卜慧芳參與2022年東海企管系國際化活動說明會，議程包括今年暑假東海學生在以色列、法國、馬來西亞實習的經驗分享，不在現場的國外學者和實習機構負責人則透過視訊做線上業師與教授講評。不克來台驗收東海學生分享以色列經驗的柯比．殷巴教授透過視訊參與並由在現場的莫雪．殷巴代表海法大學表達他幾天來與台灣學者和東海師生互動的經驗感受。

莫雪．殷巴對東海大學師生的開放心胸、積極追求國際經驗的好學精神非常欣賞，致詞時他鼓勵學生參與國際化活動並表示會為東海與海法兩校間的未來交流合作持續努力。（編輯：郭中翰）1111117

東海智慧轉型中心主任黃齊元（左3）、以色列海法大學教授莫雪．殷巴（右3）、馬來西亞Turku Abdul Rahman大學教授卜慧芳（左2）14日餐會交流。（東海大學智慧轉型中心提供）中央社 111年11月17日