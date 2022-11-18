屏東榮總21日啟用 縣府規劃完善交通服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東榮民總醫院21日正式提供門診服務，屏東縣交旅處今天表示，規劃交通配套已到位，醫療院區內外都設停車場，市區5條小黃公車及2條市區公車路線配合繞駛設站服務就醫民眾。

屏東鄉親就醫最大需求是急重症醫療、癌症治療及心、腦血管等疾病。因此，屏東榮總將這些疾病預防與治療列為首要任務，並提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為支援屏南地區、偏鄉醫療及境內急重症醫療的後送醫院，讓未來屏東的急重症患者，不必再舟車勞頓，可以就近在家鄉就醫。

屏東榮總設置有最先進醫療設備，如次世代環形直線加速器、複合式手術室、達文西機械手臂、心導管室、正子電腦斷層造影、核醫斷層掃描、核磁共振等。

此外，醫療團隊由高雄榮總調任、培訓優良醫療照護團隊，建置先進行動醫療照護平台及人工智能輔助臨床決策系統，設置35個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

交通旅遊處今天表示，配合屏東榮總正式啟用，除醫療院區內提供汽車位約547格、機車位約970格外，並於院區東側開闢汽車停車場提供有汽車格位129格，自駕民眾不用費心尋位。

大眾運輸服務部分，市區公車515廣勝路口-屏東家扶中心、516屏榮高中-加工出口區公車路線，及屏東小黃公車701社皮線、702萬丹線、703竹田線、705老埤線及706龍泉線，自21日起都增設「屏東榮民總醫院」站；706榮民醫院站也更名為「榮總龍泉分院」，沿線民眾可輕鬆抵達院區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其他鄉鎮民眾可透過台鐵或公路客運路線至屏東轉運站轉乘前往；市區公車點位於門診大門前路側公車站牌，小黃公車則於門診大門旁，民眾亦可至門診服務台索取大眾運輸資訊。

交旅處新聞稿表示，屏東榮總提供許多全國最先進、全亞洲最新精密設備，守護屏東鄉親健康，縣府提供完善交通服務接軌，便利民眾前往就醫，尤以小黃公車和醫療據點結合，讓長者就醫不成問題，民眾有小黃公車搭乘需求，可於週1至週5上班時間(上午9至12時，下午1時至6時)預約，預約電話08-7861818或0905-518365。（編輯：孫承武）1111118