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為飛美國做準備 星宇航空將進駐桃機第2航廈

2022/11/19 12:42
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）星宇航空先前已經宣布將於明年4月首飛美國航線，現在也確定將進駐桃園國際機場第2航廈，為提供美國航線服務做準備。

星宇航空開航快3年，目前飛航澳門、日本、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓共14條航線，從台灣出發的航班，全部在桃園機場第1航廈提供服務。

星宇航空公關長聶國維今天接受中央社訪問表示，星宇航空將在桃機第2航廈提供美國航線的服務，主要考量目前國籍與外籍航空的美國航線都在第2航廈作業，將來彼此有需要相互協助旅客簽轉時較方便。

不過，因星宇航空在不同航廈提供服務，對東北亞、東南亞與美國間的轉機客來說，轉機時在相連的航廈內要多走一些路。

另外，日本航空原本在桃園機場第2航廈的貴賓室已退租，星宇航空擬向桃機承租，目前仍在洽談中。

星宇航空正積極籌設美國航線，並預告明年4月首飛洛杉磯，美國航線將使用的A350-900型客機，首架也在今年10月抵達台灣。

聶國維說，年底前星宇還有一架A350-900會交機，明年再交付2架，美國航點除了洛杉磯外，也規劃明年底前開航舊金山，美西飛航一段時間後才會飛美東。（編輯：張芷瑄）1111119

聶國維
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