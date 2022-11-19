智慧製造大數據分析競賽 127隊競逐300萬總獎金

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）2022全國智慧製造大數據分析競賽今天登場，業界出題、學界解題，總獎金高達新台幣300萬元，34所大專院校及20個企業團體，共127隊伍挑戰，創造產官學交流機會。

國家科學及技術委員會科技辦公室及教育部共同指導、東海大學主辦的「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，今天在東海大學體育館舉辦的決賽與頒獎，包括國科會科技辦公室執行秘書葉哲良、教育部資科司司長李政軒等人出席。

東海大學發布新聞稿指出，這場競賽由上銀科技、公準精密、永進機械、均華精密等企業贊助競賽獎金，提供業界實證場域數據作為題目，創造產官學研互動交流的機會，替工業5.0的智慧自動化或智慧工廠奠定發展基礎。

東海大學副校長張嘉修表示，承辦此活動已5年，透過業界提供的真實數據讓參賽隊伍進行分析，對於台灣智慧製造發展及大數據分析人才培育，具有突破性進展。

葉哲良指出，目前已有企業根據過去的競賽成果，創新AI運用於智慧製造上，並改善加工精密度高達50%，提升產品品質和良率。

李政軒說，AI落地勢在必行，透過產官學共同平台，讓參賽者能將所學應用到實際的業界問題上，並針對自身不足處再加以學習，是很好的良性循環。

本年度初賽由明昌國際出題，決賽則由志聖工業和公準精密出題。長達3個月的賽程，共68個隊伍進入決賽。最終，大研組金獎由高科大商務資訊應用系的「大岩壁」團隊奪得，並獲頒50萬元獎金。（編輯：謝雅竹）1111119