東海與海法大學社會責任講座 推展台以永續聯盟

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東海大學在「大學社會責任實踐博覽會」（2022 USR EXPO）展示東海自2018年啟動的USR推動機制和其與社區合作發展的「東福開放式養生村」。東海大學副校長劉正（右3）20日親臨會場鼓勵參與計畫的學生。中央社記者賴素芬攝 111年11月21日

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（中央社記者賴素芬台北21日電）2022年「大學社會責任實踐博覽會」於19、20日在松山文創園區開展，20日舉辦的國際觀點講座由東海大學與以色列海法大學主講促進大學永續與推展「台以永續聯盟」願景。

教育部於2017年開始推動大學社會責任實踐（University Social Responsibility，簡稱USR），引領國內大專校院投入社會責任的實踐工作，帶動大學師生走出校園，並從2018年開始每年舉辦參與各院校的USR計畫成果博覽會。

由於疫情，過去兩年的成果展都是在線上舉辦，今年「大學社會責任實踐博覽會」（2022 USR EXPO）累積5年來的努力，共有91所大專校院總計196個計畫投入永續發展行動實踐工作。

本次博覽會以「大學築光 智滙永續」為主題，表達大學師生「眼神自信有光采、對伙伴分享知識以及大學與社會共創永續進行式」的願景，透過展覽攤位、攝影展及微電影展等靜態展示及多項動態活動，分享大學師生近5年執行USR計畫的豐碩成果。

USR計畫除了聚焦「在地連結」與「人才培育」外，與國際接軌是目前第二期計畫推動的重要項目之一。各校的USR計畫皆連結與計畫屬性相近的「聯合國永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱 SDGs）17項SDGs指標，接軌全球永續發展議題，以引導各大專校院於SDGs中尋找自己的定位。

因剛回國正在隔離的東海大學校長張國恩和海法大學（University of Haifa）校長羅賓（Ron Robin）分別透過視訊為20日的國際觀點講座開場，接著由東海副校長劉正主持講座，海法大學教授爾萊吉（Ofer Arazy）透過視訊主講「促進大學永續」的機會與挑戰，並由東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元分享東海與海法的台以交流經驗與未來計畫。

海法大學是以色列高等教育學府中第一個將聯合國永續發展目標作為發展籃圖的大學，持續擴大對人類、社會和環境福祉的承諾，致力於將永續議題整合到研究、教學、公眾參與和校園營運。爾萊吉在演講中指出，海法大學近年來積極主動參與SDGs，最近的努力包括成立研究中心、建立創新與永續發展委員會、增開永續與環境相關課程和高齡友善大學課程等。

爾萊吉在座談會中回答聽眾問題時，說明以色列教育部並未像台灣教育部這樣積極推動USR，反而是大學本身扮演領導者角色。他也指出，如何讓老師和學生們的心態由傳統的教學與學習模式中轉變，開放心胸接受永續發展目標和大學社會責任實踐仍然是一項挑戰。

根據目前全球唯一以聯合國17項永續發展目標為評估標準的「泰晤士高等教育影響力排名」（Times Higher Education Impact Rankings），海法大學總合排名是1524所參加評選大學中列於201到300名內，但它有許多項目如兩性平等、優質教育、良好工作和經濟成長等都列於前100名。東海大學也名列於前300。

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海法大學於2020年在東海大學傑出校友黃齊元奔走下，與東海大學簽約成為姊妹校，並成立結合兩校名稱的「東海聯盟」（TungHai Alliance），目前兩校正積極推廣「台以永續新創雙聯MBA」，是以新創、綠色、永續為基礎的Green MBA，也是全台唯一台灣、以色列雙聯碩士學位。

黃齊元在座談會中表示，未來將打造Green Taiwan and Israel，簡稱為Green TI（同綠茶Green Tea發音）的「台以永續聯盟」，為東海學子搭建台以產學合作創新橋梁。（編輯：林憬屏）1111121

2022年「大學社會責任實踐博覽會」20日舉辦國際觀點講座，東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元分享東海與以色列海法大學的台以交流經驗，將打造「台以永續聯盟」（Green Taiwan and Israe）的未來計畫。中央社記者賴素芬攝 111年11月21日